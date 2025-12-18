アイドルグループ・ドラマチックレコードの新居歩美が、16日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】色気あふれるグラビアを披露した新居歩美5ページにわたって色気あふれるグラビアを展開。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演で、大喜利が強すぎるアイドルとして一躍有名になったが「動画で見ると緊張しているようには見えないかもしれませんが、実は緊張しているんです」と明かしてくれた。イ