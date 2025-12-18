スルーインパクトとはゴルフの格言のひとつで、帝王ジャック・ニクラスが大事にしていた言葉といわれている。体力に自信がない人はこの教えで飛距離アップを図ろう。 インパクトはスイングの一部であり通過点として考える インパクトを意識しない！ ボールをぼんやりと見てインパクトをすれば振り抜きがよくなる。ジッと見るのはNG 若くて体力も腕力もあれば、ボールを強く叩いて力まかせ