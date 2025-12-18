TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編を届けた。第4弾への期待が寄せられる中、その期待を上回る壮大なスケールでの展開となった。【写真あり】津田も大興奮！枕元に登場したセクシーな幽霊『水ダウ』名物企画「電気イスゲーム」中から、急きょ「名探偵津田」新