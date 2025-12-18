Z400FXの手堅さにカワサキの次なる世界観で共有したカウルデザイン 1983年、カワサキはGPz1100を筆頭に、ハーフカウルでフロントビューがスラントしたデザインを750や400まで採り入れ、空冷4気筒のラインナップで次世代イメージの刷新をはかった。時代はホンダV4をはじめ、パワー競争で水冷化がはじまろうとしていたが、カワサキはGPzシリーズが好調でこの堅実さにファンがついてくる流れを構築