2歳の娘が、保育園の給食は食べるのに家ではまったく食べず。夫は「淡々と出し続けるしかないね」と励ましていたつもりでした。そんな日々が数ヶ月続き、妻から言われたのは「あなたにはこの辛さがわかんないよ。一回やってみればわかる」。【写真】「やってみれば分かる」と言われ夫は……実際の投稿そこで、料理経験ゼロだった45歳の夫の口から出たのが「じゃあ変わるよ。毎日作ってみる」。そして、実際に作り始めたヨジカツ｜