●午後にかけて晴れ間広がる。日ざしの下では過ごしやすい陽気●来週にかけて天気は小刻みに変化。気温の変化も大きい●大掃除や水を使った作業を行う際は、気温が高めの来週のうちに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう17日(水)の雨の原因となった低気圧や前線は東へと遠ざかり、県内は夜にかけて高気圧にしっかりと覆われる予想です。 日中の最高気温は各地15度前後まで上がる見込みです。概ねきのう17日(水)と同じくらいですが