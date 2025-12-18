あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡羊座心も体もフルパワーで動ける日。あれこれ考えるよりも、思い切って挑戦してみることで、大きな充実感が得られそうです。「あとでやろう」はNG！今日の勢いを活かすためにも、優先したいことや興味のあることを、まず紙に書き出して整理してみて。★第2位……獅子座あ