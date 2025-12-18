バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（２４）＝ヴィクトリーナ姫路＝の雰囲気一変ショットが１７日、チームのＳＮＳで公開された。「今日の練習で発見前髪を留めているるいの姿が…『視界良好です！！！』とのこと笑この髪形、試合でも見られるのか・・・！？ぜひお楽しみに〜」との投稿とともに髪留めで前髪を留めオデコを出した姿でピースする野中の姿が。コメント欄などでは「あああああっ！！デコピンしたい」、「も