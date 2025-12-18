ブライトリングから日本限定モデルとなる「ナビタイマー B01 クロノグラフ 43」が登場した。ナビタイマーの伝統的な意匠を踏襲し、ステンレススチールブレスレットモデル（AB01381G1B1A1）とアリゲーターレザーストラップモデル（AB01381G1B1P1）をラインナップする。ダイヤルには人気のブラックマザーオブパールを採用。天然素材ならではの質感を持ち、ブライトリングは「まるで、月光を受けてほのかに浮かび上がる夜空の雲のよう