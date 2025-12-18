●「八分坂」そのものが舞台であったかのように 三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第11話が、17日に放送された。ついに最終話を迎えたが、これまでの展開や同話から、タイトルにあった問い「楽屋はどこか」について考えてみた。菅田将暉(C)フジテレビ