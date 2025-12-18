名古屋発のガールズグループ＝TEAM SHACHIが12月13日（土）、名古屋城 二の丸広場にてラストワンマンライブ「TEAM SHACHI 最終SHOW 〜晴れ晴れ〜」を開催した。今年2月末に年内をもってグループを解散することを発表したTEAM SHACHIは、この10カ月を”シャチハッピーラストイヤー”と銘打って、各地でのライブツアーや東京・立川ステージガーデンでの大規模なワンマンの開催、また数多くのフェスへの出演や対バンライブを果敢に行