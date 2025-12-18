ドル円は買戻し優勢円安がドル円をサポート＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買戻しが優勢となり、１５５．７５円付近まで上昇。ドルはＮＹ時間に入って戻り売りが優勢となっていたものの、円安の動きがドル円をサポートした模様。市場では日銀の利上げ期待が高まっているものの、円キャリー取引への期待も根強くあるようだ。本日の２１日線が１５６円ちょうど付近に来ており、目先の上値メ