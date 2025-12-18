冬になると「バナナは好きだけど、冷たいのは食べにくい…」なんて思うことありませんか？ そんなときは加熱して食べる「温バナナ」がおすすめです。温めると甘みが増すほか、腸の活性化や免疫力の向上などが期待できていいことずくめ。そこで今回は、冬の新習慣にしたい「温バナナ」の絶品レシピをお届けします。誰でも手軽に挑戦できるレシピばかりなので、お料理初心者でも安心。朝食やおやつ、冬のくつろぎタイムにぴったりな