韓国では2025年7月に公開された人気小説の実写映画『Omniscient Reader: The Prophecy（英題）』が、『全知的な読者の視点から』の邦題で2026年3月20日に全国公開されることが決定した。 参考：『社内お見合い』で話題沸騰アン・ヒョソプの“オン・オフ”を堪能できる韓国ドラマ4選 原作は、Web小説サイト「Mupia（ムンピア）」での連載がスタートするとまたたく間に広がり、「NAVER WEBTOON」にて漫画化もされ、全