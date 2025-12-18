2026年1月23日よりHuluにて国内独占配信される山下智久主演ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2の日本版メインビジュアルとティザー予告編が公開された。 参考：山下智久、『ブルーモーメント』を終えての心境自身の過去作は「今の自分に繋がっている」 亜樹直（作）とオキモト・シュウ（画）による同名漫画を実写ドラマ化した本作。原作漫画の中心を担う男性キャラクター＝神咲雫を