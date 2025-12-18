2026年3月27日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される、銀杏BOYZの峯田和伸と若葉竜也のW主演映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：峯田和伸×若葉竜也『ストリート・キングダム』公開決定田口トモロヲ×宮藤官九郎が再タッグ 原作は、写真家・地引雄一による自伝的エッセイ『ストリート・キングダム』。「東京ロッカー