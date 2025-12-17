胃や大腸などの状態を詳しく調べるために多く用いられる「内視鏡検査」。人間ドックや検診の項目にも設けられており、受けたことがある人も多いと思います。一方、受けたことがない人は「何歳になったら受けたらいいの？」と迷っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、内視鏡検査の適切な受診年齢について、「名古屋むらもと内視鏡クリニック栄院」の村元先生に解説していただきました。 監修医師：村元 喬（名