いま、日本の美術大学と大学院に中国人が大量に押しかけている。しかし、その多くは勉強がしたくて日本に渡ってきたわけではない。彼らは何を求めて日本の学校を目指しているのか？中国人留学生3人に直撃し、その本音に迫った。※本稿は、日本経済新聞取材班『ニッポン華僑100万人時代 新中国勢力の台頭で激変する社会』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。登場する取材協力者の肩書きや年齢は取材当時のものです。競争