クリスタル・パレスの鎌田大地は12月14日のプレミアリーグ第16節マンチェスター・シティ戦（０−３）で、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。64分に交代を余儀なくされた。英公共放送『BBC』によれば、パレスのオリバー・グラスナー監督は17日の会見で、日本代表MFの状態について、「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かした。「これは普通の筋肉の損傷ではなく、着