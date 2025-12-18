19日に開幕するフィギュアスケートの全日本選手権（東京・国立代々木競技場）に、籠谷歩未（25＝木下アカデミー）が本田ルーカス剛史（23＝木下アカデミー）とのペアで出場する。シングルの選手として昨季限りで一度は現役を引退したが、大学時代の後輩から誘いを受けて今年7月に復帰。初めての大会となった10月の東日本選手権を経て、大舞台へと臨む。「東日本は何も分からない状態で、とにかくプログラムだけ作って出たよう