北海道三笠市の達布山近くの農地で大規模太陽光発電施設「メガソーラー」の建設を計画しているカナダ資本の事業者が違法工作物を設置したとして、道と市が撤去するよう口頭で行政指導したことが１７日、わかった。近く文書も送付する。周辺はワイン用のブドウ畑「ヴィンヤード」が広がる一大産地で、近隣住民や農家、ワイナリーはメガソーラーが及ぼす影響を懸念している。事業者はカナダ資本の日本法人が出資する東京都の合同