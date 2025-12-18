FC町田ゼルビアで育成下部組織のユース（U―18）チームがプリンスリーグ初昇格を目指し、20日から同リーグ2部の参入戦へ挑む。注目は今季T1リーグでチーム2位の10得点を挙げたFW原櫻太（2年）だ。T1リーグ制覇に貢献した勢いそのままに、高校年代で2番目の上位カテゴリーとなるプリンスリーグ初昇格へ導く。自らの力で未来を変えてみせる。町田ユース初のプリンスリーグ昇格はもちろん、2年の原にとっては3年となる来季の戦う