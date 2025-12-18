2025年師走。そろそろ忘年会を行う会社も多い中、従来の“飲食店での開催”ではない「新しい忘年会スタイル」が様々登場しています。【写真を見る】イマドキ職場忘年会は「本格マッサージ付」や「子連れ参加OK」も【THE TIME,】社外秘トークもOK「オフィス忘年会」午後4時。スキンケア製品などを販売する『クラランス』（東京・六本木）のオフィスをのぞくと…「皆さんの健康をお祈りしましてかんぱーい！！」約40人の社員た