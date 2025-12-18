「ザ・ロイヤルファミリー」最終回に映ったワンシーンが話題に競馬を題材にしたTBSドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が14日、最終回を迎えた。有馬記念枠順抽選会後を描いたシーンではある小道具に注目。競馬ファンの間で「商品化お願いします」と話題になっている。紫色のG1ゼッケンを着けた馬のぬいぐるみがずらりと並んだ。有馬記念の枠順抽選会後に、栗須栄治（妻夫木聡）、中条耕一（目黒蓮）らロイヤルファミリ