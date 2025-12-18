11月のボリビア戦で国際Aマッチ100試合目の指揮を執った森保監督。2度目のW杯に挑む来年6月から開催される北中米W杯の組み合わせ抽選会が行なわれ、グループFに決定したサッカー日本代表。対戦相手のレベルや森保ジャパンの現状のほか、日程や試合会場といったピッチ外の情報を元にグループリーグの戦いを徹底分析する。【表】日本のグループリーグ対戦日程＊＊＊【強敵ぞろいのF。出場枠増の恩恵は？】来年6月開幕の北中米W杯