毎日の献立に買い物、料理に洗い物といった夜ご飯の支度が負担だと感じている方も多いのではないでしょうか？ そんな『夜ご飯の支度』を免除されたなら「ラッキー！」と感じますよね。筆者の知人はご主人から「俺の夜ご飯は準備しなくてOK」と宣言されたそうです。しかしこれが思いもよらない苦労の始まりだったようで……？ 神旦那！ 旦那は大のお酒好き。結婚するときに「毎日気分に合わせて飲むお酒と夜ご飯を決めた