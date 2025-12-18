寒い季節に暖かい部屋でぬくぬくしながら食べるアイスは絶品。頑張った日のご褒美スイーツには、ちょっと贅沢感のあるアイスを選ぶという人もいるのでは？ 今回は【セブン-イレブン】で買える「クッキーアイス」をご紹介。アイス好きが絶賛する商品をピックアップしました。 今年も登場！ カントリーマアムのアイスサンド 外はさっくり、中はしっとりとした独特な食感が人気のカントリーマアム。