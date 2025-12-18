幼少期に受けた壮絶な虐待’24年１月、走行中のＪＲ山手線の電車内で乗客５人を包丁で刺し、負傷させたとして、殺人未遂や銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪に問われた無職の小野真紀被告（27）。この事件の判決公判が12月12日に東京地裁で開かれ、懲役12年（求刑18年）が言い渡された。争点は、小野被告の「完全責任者能力の有無」だった。新井紅亜礼裁判長は、判決理由について、「責任能力の減退は著しいものではなかった」として