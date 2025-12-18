俳優・野間口徹（52）が19日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に初出演する。 【写真】ちなみに…令和のTVドラマ出演本数1位は、特撮ヒーロー出身の超人気俳優 昨年発表された「令和のテレビドラマ出演本数ランキング」（ニホンモニター調べ）では2位にランクイン。今やドラマ・映画で見ない日はないほどの活躍だが、当の本人は少し控えめな感想を持っているそうで…。