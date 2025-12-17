株式会社オートバックスセブンは、Hyundai Mobility Japanとの協業により、全国のオートバックス・スーパーオートバックス計28店舗にてヒョンデの最新EVの試乗サービスを開始した。 同サービスは、試乗車としてスモールSUV「インスター」を中心としたZEV車両を順次配備し、EVならではの静粛性や加速性能を体感できる内容となっている。車両説明やEVに関するアドバイスも受