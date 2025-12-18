¼«¤é¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦14ÆüÅê³«É¼¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿Á°»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê55¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Înote¡ÊSNS¥µ¥¤¥È¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Øº£Æü¤Ï¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤Î²Í¶õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍîÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤ò¼õ¤±¤¿²ñ¸«Á°¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ëÅÄµ×ÊÝ»á ÅÄµ×ÊÝ»á