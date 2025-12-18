「きゅあ〜をたっぷりお届け！『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』新春SP」キービジュアル 2026年1月3日ひる11時20分よりTOKYO MXで「きゅあ〜□をたっぷりお届け！『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』新春SP」（□は白抜きハートマーク）が放送される。HITOMI（SAY MY NAME）、渡邉美穂、川津明日香、蟹沢萌子（≠ME）、本田珠由記（≠ME）が出演する。【動画】「きゅあ〜をたっぷりお届け！ぷちきゅあ新春SP」番宣