関東は、今日18日(木)も広く晴れる見込み。天気は数日の周期で変化し、21日(日)は本降りの雨となりそう。気温は上がったり下がったりで、日ごとの寒暖差が大。今日18日(木)日差したっぷりにわか雨もナシ今日18日(木)の関東地方は、おおむね晴れるでしょう。多少雲がかかっても、平地では、雨は降らない見込みです。洗濯物を干したまま、お出かけできるでしょう。予想最高気温は13℃くらいの所がほとんど。昨日(17日)と同じくら