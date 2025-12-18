◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、栗東トレセン２歳マイル王決定戦の「考察」追い切り編は、ルーキー記者の松ケ下純平記者が担当。前走の秋明菊賞を圧勝したタガノアラリアに注目した。現在は１週前に負荷をかけることが主流で、当週は整える程度の追い切りが多い。また、２歳のＧ１ということでテンションが上がることに気を付ける