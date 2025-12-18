◇バレーボール世界クラブ選手権（１７日、ブラジル・ギリェルメパラエンセアリーナ）クラブ世界一を決める大会で予選ラウンドが行われ、アジア２位で日本の大同生命ＳＶリーグの大阪Ｂが、欧州ＣＬ王者でイタリア１部セリエＡのペルージャに挑み、２―３のフルセットの末に競り負けた。２―２の最終第５セットは、２１―２３までもつれた大激戦となった。大阪Ｂはキューバ出身のアウトサイドヒッター（ＯＨ）のＭ・ロペスが