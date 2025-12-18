女優の松嶋菜々子と、夫で俳優の反町隆史がスタイリッシュな夫婦ショットを見せた。２人がＣＭ出演する「資生堂メン」のインスタグラムが１８日までに更新。「【今年のクリスマスギフトに】＃ずっとずっといい顔で」とし、松嶋が反町にプレゼントのコスメを渡すカットが掲載された。ともにブラックコーデで統一。フォロワーは「素敵な夫婦」「絵になるなあ」「美男美女」「うわー一枚目からゆっくり見惚れていたら、３枚目撃