9人組女性アイドルユニット高嶺のなでしこが17日、都内で、この日に発売のファーストアルバム「見上げるたびに、恋をする」の発売記念ミニコンサートを開いた。収録曲16曲の中から「花は誓いを忘れない」「この世界は嘘でできている」「メランコリックハニー」「初恋のこたえ。」「アイドル衣装」「美しく生きろ」の全6曲を熱唱した。グループの“公式ママ”のレジェンドアイドル松本伊代（60）がモニターに登場。「たかねこちゃん