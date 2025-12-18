俳優・柄本佑が主演、渡辺謙が共演する時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2026年2月27日公開）のメインビジュアルおよび予告映像が公開された。【動画】『木挽町のあだ討ち』特報映像同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。“仇討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立