NHKは17日、都内で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の審査員を発表した。サッカー元日本代表FWカズ（三浦知良＝JFL鈴鹿）、車いすテニス男子の小田凱人、声優初の文化功労者の野沢雅子、文芸評論家の三宅香帆氏ら各界著名人のほか、直近の連続テレビ小説や大河ドラマに出演の〓石あかり、松嶋菜々子、仲野太賀の7人が選ばれた。同局は三浦知良の出演について「プロ生活40周年ということで、ご出