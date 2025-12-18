テレビ東京はきょう18日午後6時25分から、『世界を１つの質問だけで旅したら？〜ワールド1クエスチョン〜』を放送する。【番組カット】死ぬ30秒前に食べたいものは何ですか？を聞かれたイタリアの人の一言世界の国々でお笑いコンビ・麒麟の川島明が考えた「たった一つの質問」だけをひたすら聞きこみながら旅をして世界各国の“ディープな魅力”を掘り当てるロケ番組。第2弾である今回はメキシコ・イタリアが舞台。明るく陽