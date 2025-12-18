演歌歌手原田悠里（70）が17日、都内でバースデーライブを行った。「皆さまに感謝をいっぱい込めて、何かを感じていただけるひとときになれたらいいなと思います」とあいさつ。代表曲「木曽路の女」「津軽の花」や新曲「運試し」など全13曲を熱唱した。今月23日が71歳の誕生日。「新曲の歌詞に『丸くなったらおしまいなのさ行け行けそれ行けどんと行け！』とあります。まさに私たち世代への応援歌。とんがって生きていこう