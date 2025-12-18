乃木坂46の奥田いろは（20）、小南満佑子（29）が17日、都内で、ダブルキャストで主演するミュージカル「レイディ・ベス」（26年2月9日〜3月27日、東京・日生劇場ほか）の制作発表会見に出席した。劇中ナンバーをパフォーマンスし、奥田は「初めての座長で、初めてのタイトルロール。私自身も物語のベスと一緒にたくさん成長していけたら」と喜んだ。小南は「私もグランドミュージカルの初主演、初座長ということで、今日を迎え