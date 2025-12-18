お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（50）が17日、大阪市のテレビ大阪で26年1月7日スタートのドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜深夜0時、関西ローカル）の取材会に出席した。官能小説編集部を舞台に、大人たちが大真面目にエロを考える。“エロ三羽烏（がらす）”として名をはせただけに編集長役に「これはぴったり」とニヤリ。「このご時世だからこそ、エロスを見直してほしい。単なる下品なシモと崇高なエロスは別と