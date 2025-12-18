竹内涼真（32）と町田啓太（35）が17日、都内で、ダブル主演するNetflix映画「10DANCE（テンダンス）」の配信記念イベントに登場した。男性同士の愛とダンスの物語。約8年ぶりの共演となる。18日からNetflixで世界独占配信される。「このBLがやばい！2019」を受賞した同名漫画が原作。「10ダンス」は10種目で競う過酷な競技ダンスで、竹内はラテンダンス日本チャンピオンの鈴木信也を演じた。「人生をかけて、自分の体すべてをかけ