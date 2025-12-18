すすきの近くの飲食店内で火事。燃えたのはモバイルバッテリーでした。火事があったのは、札幌市中央区南4条西10丁目の10階建てビル1階の飲食店です。きのう（2025年12月17日）午後9時半ごろ、「店内のバッテリーから出火」と119番通報がありました。消防によりますと、モバイルバッテリーから出火し、およそ15分後に関係者が火は消し止め、 建物への延焼はありませんでした。この火事で30代の女性が手に軽いや