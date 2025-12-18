全国高校駅伝大会に出場する「鎮西学院高校 男子陸上部」。 目指すは、県高校記録の更新と初めての入賞です。 全国高校駅伝に3年連続18回目の出場を決めた「鎮西学院高校 男子陸上部」。 県内の強豪校の1つで、卒業生の中には箱根駅伝に出場したランナーも数多くいます。 10月に行われた県高校駅伝は、初優勝を狙う「長崎日大」と一騎打ちのレース展開に…。 序盤は接戦となり、4区まではわ