【ロンドン＝横堀裕也】中国がロンドン中心部に「メガ大使館」を建設する計画の是非を巡り、英政府の判断が注目を集めている。「スパイの巣窟」と化すことへの危惧から、計画は長らく承認されず、英中関係に影を落としてきた。関係改善を優先するスターマー首相は了承する方針とされ、その先の訪中を見据えている。スターマー氏は今月上旬、外交をテーマにロンドン市内で行った演説で、トランプ米大統領やメルツ独首相による訪