【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続落し、前日比228.29ドル安の4万7885.97ドルで取引を終えた。人工知能（AI）投資の先行きに対する警戒感が高まり、売り注文が優勢となった。ダウ平均の構成銘柄ではないものの、米IT大手オラクルが予定しているデータセンター建設を巡り、ファンドが資金拠出を取りやめると伝わり、投資家がAI関連への警戒感を強めた。一方、雇用の減速を背景に