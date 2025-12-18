アメリカ・財務省は17日、日本企業が参画するロシアの石油・天然ガス開発事業「サハリン2」について、取引の許可を来年6月まで延長すると発表しました。ロシアの石油・天然ガス開発事業「サハリン2」は日本の三井物産や三菱商事が出資し、日本が輸入するLNG＝液化天然ガスのおよそ9％を占めています。アメリカは、ロシアが戦争を継続するために必要なエネルギー収入を絶つため日本などに対しロシアからのエネルギー輸入の停止を求