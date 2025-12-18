お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49歳）が、12月15日に放送されたバラエティ番組「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演。“過酷なロケ”への持論を語り、ケガをしても「生死に関わること以外は、テレビ局に言わないようにしてます」と明かした。番組は今回、「過去から学ぶお笑いむかし話SP 今なら即アウト…笑いとコンプラを考える」と題し、大久保佳代子、ケンドーコバヤシ、くっきー！、インパルス板倉、クロ